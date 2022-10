Bolsas em baixa, pendentes da confiança no investimento na zona euro

As principais bolsas europeias estavam hoje em baixa, à espera do indicador de confiança no investimento na zona euro e a antecipar uma nova subida das taxas da Reserva Federal dos EUA (Fed).

O EuroStoxx 600 estava a recuar 0,42% para 390,02 pontos.

As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt baixavam 0,57%, 0,56% e 0,04%, bem como as de Madrid e Milão, que se desvalorizavam 0,47% e 0,38%.

Depois de abrir em baixa, a Bolsa de Lisboa mantinha a tendência às 08:55, com o principal índice, o PSI, a recuar 0,73% para 5 315,43 pontos.

As bolsas na Europa seguiam a tendência de baixa registada na sexta-feira em Wall Street depois da publicação do relatório oficial sobre o emprego nos EUA ter indicado dados "sólidos" que sugerem que a Fed vai continuar a subir as taxas de juro na próxima reunião de política monetária.

Assim, o mercado antecipa uma nova subida dos juros em 75 pontos base na próxima reunião de 03 de Novembro.