Bolsas em alta a manter tendência de 6.ª-feira em Wall Street e na Europa

As principais bolsas europeias negociavam hoje em alta, a seguir a tendência registada na Europa e em Wall Street na sexta-feira.

O EuroStoxx 600 avançava 1,06% para 417,31 pontos.

As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt subiam 0,81%, 1,15% e 1,56%, bem como as de Madrid e Milão, que se valorizavam 0,51% e 0,82%, respectivamente.

Na sexta-feira, Wall Street terminou com fortes revalorizações perante a expectativa de que a inflação nos EUA baixe e a Reserva Federal dos EUA (Fed) seja menos agressiva na sua política monetária, que pode contribuir para uma menor deterioração da economia.

Esta semana serão publicados indicadores macroeconómicos relevantes que vão ser alvo da atenção dos investidores como a evolução do Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA e do Reino Unido ou a inflação na zona euro.

Hoje os investidores vão estar atentos ao início do Forum Anual do Banco Central Europeu (BCE), em Sintra, e que será inaugurado pela presidente da instituição, Christine Lagarde.

Entretanto, os países do G7 realizam o segundo dia de reuniões depois de no domingo admitirem a sua preocupação com o estado da economia mundial, com uma inflação elevada e problemas de fornecimento, e prometeram uma resposta unida para os desafios.

No outro lado do Atlântico, Wall Street terminou em alta na sexta-feira, com o Dow Jones a avançar 2,68% para 31 500,68 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36 799,65 pontos, registado em 04 de Janeiro deste ano.

O Nasdaq fechou a valorizar-se 3,34% para 11 607,62 pontos, contra o actual máximo, de 16 057,44 pontos, verificado em 16 de Novembro do ano passado.