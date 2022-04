Bolsas com quedas de 2% de olho na China

A pandemia da Covid-19 volta a centrar atenções, com os investidores a temerem que o surto na China provoque um abrandamento mais expressivo na segunda maior economia do mundo, num momento em que a Reserva Federal dos Estados Unidos se prepara para acelerar o ritmo de subida de juros.

O índice europeu Stoxx 600 abriu a sessão a perder cerca de 2%, a recuar para mínimos de mais de um mês, com as empresas ligadas ao sector da energia a liderarem as descidas, arrastadas pela queda dos preços das matérias-primas.

A determinar as descidas nas bolsas estão os receios de novos confinamentos na China, para conter a pandemia, preocupações que atiraram as bolsas chinesas para mínimos de quase dois anos.

O país continua a assistir a um aumento do número de novos casos, com as autoridades a ordenarem testes massivos e a colocar várias regiões em confinamento.