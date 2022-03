Bolsas asiáticas a perder, mercados reagem a subida do preço do petróleo

As bolsas asiáticas registaram hoje perdas depois de Wall Street registar a sua maior queda em mais de um ano, no momento em que os mercados sofrem o impacto de outro aumento nos preços do petróleo.

As acções caíram em Tóquio, Sidney, Hong Kong, Seul e Xangai, após uma queda de 3% em Wall Street.

O índice de referência nipónico Nikkei caiu 1,7% 24 783,70. As bolsas australiana e da Coreia do Sul perdeu 0,8%. Hong Kong também reduziu 0,5%, enquanto em Xangai desceu 1,2%.

O aumento do preço do petróleo para além dos 130 USD por barril na segunda-feira foi desencadeado pela possibilidade de os EUA boicotarem as importações de crude da Rússia.

O aumento dos preços do petróleo e de outros bens vitais está a agitar os mercados globais e a situação permanece incerta à medida que os investidores procuram refúgios seguros contra a expansão das sanções contra a Rússia.

Os analistas esperam que a guerra na Ucrânia esteja no topo da agenda durante algum tempo e dizem que o impacto total do conflito ainda não foi totalmente tomado em consideração