Bolsa russa afunda mais de 30% após ataque na Ucrânia

A principal bolsa russa, o MOEX, afundou mais de 30% esta quinta-feira antes de as negociações terem sido suspensas, no seguimento do ataque da Rússia à Ucrânia, de acordo com o Wall Street Journal.

As principais bolsas europeias negociavam também em forte baixa, depois do anúncio desta madrugada do presidente da Rússia, Vladimir Putin, do início de uma operação militar contra a Ucrânia, com o petróleo a ultrapassar a barreira dos 100 USD.

Cerca das 08:25 em Lisboa, o EuroStoxx 600 caia 2,97% para 440,40 pontos, o petróleo Brent cotava-se a 102,57 dólares por barril e o euro caía para 1,1255 dólares.

As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt desciam 2,46%, 3,22% e 3,62%, bem como as de Madrid e Milão, que se desvalorizavam 3,53% e 1,77%, respectivamente.

Depois de abrir em baixa, a Bolsa de Lisboa mantinha a tendência, estando cerca das 08:25 o principal índice, o PSI20, a descer 2,43% para 5.299,15 pontos.