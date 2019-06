Bolsa portuguesa acompanha Europa e abre sessão em alta

O principal índice bolsista português (PSI 20) abriu a sessão desta quinta-feira, 6 de junho, a somar 0,25%, para 5.095,55 pontos, em linha com as principais congéneres europeias, onde os investidores têm como principal notícia o anúncio da desistência da Fiat Chrysler na sua proposta de fusão com a Renault.