Bolsa de Tóquio quer alargar período de negociação para se tornar mais competitiva

A Tokyo Stock Exchange, bolsa que gere o índice de Tóquio, está a preparar uma alteração ao horário de negociação que passará a ter mais meia hora daqui a três anos face ao actual, de acordo com a televisão nipónica NHK, que citou pessoas próximas do assunto. A ideia, segundo a mesma fonte, é tornar o índice mais competitivo.

A alteração será oficializada em Outubro, altura em que será apresentado um relatório detalhado, mas o plano inicial passará por alargar o horário até às 15:30 da tarde.

Actualmente, a bolsa de Tóquio está a negociar entre as 9 e as 15 horas, com uma pausa para almoço entre as 11:30 e as 12:30, o que torna a negociação de cinco horas relativamente mais curta em comparação com vários índices vizinhos. A concretizar-se esta será a primeira alteração ao índice na última década.

“A Bolsa de Valores de Tóquio tem estado a avaliar alongar o horário de negociação “, disse Tomoichiro Kubota, um analista de mercado sénior da Matsui Securities, em Tóquio, à Bloomberg. “As corretoras online já pesquisaram investidores de retalho no passado, e houve uma resposta positiva para ter mais horas de negociação”.

A última alteração efectuada tinha sido em 2011, quando precisamente o índice cortou o número de horas diárias no activo em cerca de 30 minutos.