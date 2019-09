Bolsa de Nova Iorque fecha primeira sessão de setembro em baixa

No final da sessão, o índice Dow Jones Industrial, o principal indicador, baixou 1,08%, ou 285,26 pontos, para 26.118,02 pontos, sendo a fabricante de aviões Boeing (-2,65%) a mais prejudicada.

O seletivo S&P 500 desceu 0,69%, ou 20,19 pontos, para 2.906,27, enquanto o índice composto Nasdaq, que cotiza as principais tecnológicas, perdeu 1,11% (88,72 pontos), situando-se em 7.874,16.

Após o feriado do Dia do Trabalho nos Estados Unidos, celebrado na segunda-feira, os mercados inauguraram o mês no vermelho devido à imposição de tarifas por parte da Casa Branca às importações chinesas até 15%, por um valor de 112.000 milhões de dólares, que entrou em vigor em 01 de setembro.

Para 15 de dezembro está previsto que se aplique esse mesmo aumento sobre o resto dos bens chineses, o que terá impacto em produtos como telemóveis, computadores portáteis, consolas de vídeo jogos e alguns jogos.

Em represália, a China pôs em marcha no domingo tarifas entre 5 e 10% a produtos norte-americanos estimados em 75.000 milhões de dólares.