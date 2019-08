Bolsa de Lisboa volta aos ganhos em linha com a Europa

A Bolsa de Lisboa abriu esta sexta-feira a subir 0,37%, para os 4.735,35 pontos. O principal índice nacional, PSI-20, iniciou a última sessão da semana em terreno positivo, acompanhando a performance das congéneres europeias. Por volta das 8h30, a praça lisboeta estava a avançar 0,59%, para 4.746,16 euros.

A beneficiar a bolsa portuguesa está a subida 1,07% do BCP (0,20 euros), a de 1,34% da Sonae (0,80 euros) e a de 1,46% da Mota-Engil (1,80 euros). Os títulos das energéticas, como a EDP (+0,67%) e a Galp Energia (+0,68%), dos CTT (+0,22%) e da Jerónimo Martins (+0,18%) apoiam igualmente o índice.

Em contraciclo estão as acções da Pharol, que recuam 0,65%, para 0,12 euros, depois de a brasileira Oi (detida em 5,51% pela gestora de participações portuguesa) ter aumentado os prejuízos no segundo trimestre de 2019 para 1.559 milhões de reais. A Altri (-0,09%) e a Corticeira Amorim (-0,33%) também estão no ‘vermelho’ no arranque da sessão de hoje.