Bolsa de Lisboa segue a cair 0,25% em linhas com praças europeias

A bolsa de Lisboa seguia a cair 0,25% para 5.290,54 pontos, com os CTT a liderarem as perdas ao caírem 1,45%, em linha com as principais praças europeias.

Pelas 9h05 (hora de Lisboa), das 18 cotadas no principal índice de referência português, o PSI20, 11 desciam, três subiam e quatro mantinham-se inalteradas - Ibersol, Novabase, Ramada Investimentos e Semapa, respectivamente, nos 5,94 euros, 4,52 euros, 5,8 euros e 11,70 euros -, com as homólogas europeias a negociarem no vermelho.

As acções da Sonae caíam 0,06% para 0,89 euros, as da Galp recuavam 0,29% para 8,29 euros e as dos CTT que caíam 1,45% para 4,41 euros.

No sector bancário, o BCP perdia 1,12% para 0,12 euros.

Já os 'papéis' da EDP Renováveis caíam 0,82% para 21,66 euros, os da Navigator recuavam 0,79% para 3,60 euros, enquanto as acções da Mota-Engil desciam 0,75% para 1,32 euros.

Também a cair estavam a Altri, a perder 0,68% para 5,09 euros, a NOS a quebrar 0,64% para 3,43 euros, a Corticeira Amorim recuar 0,51% para 11,60 euros e a Pharol descer 0,48% para 0,10 euros.

A contrariar a tendência de queda, a retalhista Jerónimo Martins ganhava 0,78% para 18,19 euros, a REN valorizava 0,41% para 2,45 euros e a EDP avançava 0,27% para 4,77 euros.