Bolsa de Lisboa em terreno negativo

A bolsa de Lisboa está a recuar 0,22% para 5.073,36 pontos na bolsa desta terça-feira, 25 de junho, com apenas quatro cotadas em terreno positivo.

As principais praças europeias também negoceiam em terreno negativo: Frankfurt desce 0,13%, Londres perde 0,25%, Madrid recua 0,55% e Paris perde 0,25%.

A liderar as subidas encontra-se a Altri ao subir 1,26% para 5,62 euros. Segue-se a Pharol, com um ganho de 0,67% para 0,15 euros.

No sector energético, destaque para a EDP Renováveis que ganha 0,22% para 9,00 euros, e para a EDP que valoriza 0,03% para 3,37 euros.

Do lado das perdas, os CTT lideram as quedas, com uma perda de 1,43% para 2,06 euros.

Segue-se a Sonae que recua 1,30% para 0,83 euros, e a Sonaecom que perde 1,15% para 0,69 euros.

Destaque também para o BCP que perde 0,54% para 0,26 euros, e para Galp que desce 0,19% para 13,31 euros.

A cotada com maior volume de negociação é a Altri com 658 mil acções negociadas. Segue-se a EDP com 374 mil acções, e a Galp com 306 mil acções.