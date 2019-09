Bolsa de Lisboa cai 9,9% em Agosto face ao ano passado

Em Agosto, o índice PSI-20 encerrou nos 4.887,63 pontos, menos 2,5% do que em julho e menos 9,9% do que no período homólogo de 2018. Os dados são da CMVM e traçam um trajecto negativo da bolsa de Lisboa no prazo de um ano.

A Jerónimo Martins (14,79%), a EDP (13,29%) e a Galp (11,47%), foram os emitentes com maior representatividade no índice da bolsa de Lisboa.

A volatilidade do índice foi de 17,42%, acima dos 10,75% fixados no mês anterior e dos 10,36% registados em igual período do ano passado.

Segundo a CMVM, o valor das transacções efectuadas no mercado secundário a contado totalizou 1.927,6 milhões de euros, mais 134,0 milhões (7,5%) do que em julho e mais 332,2 milhões (20,8%) do que em agosto de 2018.

Na Euronext Lisbon, o volume de transacções situou-se em 1.853,8 milhões de euros, o que representa uma subida mensal de 13,3% e homóloga de 20,3%.

A capitalização bolsista da Euronext Lisbon totalizou 208.352,7 milhões de euros, mais 682,0 milhões (0,3%) do que no mês anterior e menos 23,8% do que no período homólogo. O segmento accionista desceu 0,4% para 58.799,6 milhões de euros e o segmento obrigacionista cresceu 0,7% para 146.047,5 milhões de euros.

No MTS Portugal, mercado de dívida, o volume transaccionado sobre títulos de dívida totalizou 10.461,0 milhões de euros em Agosto, o que representa uma descida mensal de 6%, com as transacções sobre Obrigações do Tesouro a descerem 51,5% e os Bilhetes do Tesouro com uma subida de 55,7%.

O valor sob gestão dos organismos de investimento colectivo em valores mobiliários e fundos de investimento alternativo subiu 1,4% em julho face a junho, para 11.970,9 milhões de euros. Nos fundos de investimento imobiliário e fundos especiais de investimento imobiliário o montante recuou 0,2% para 11.048,5 milhões de euros.