Bolsa de Lisboa arranca no vermelho. Jerónimo Martins tomba 5%

A bolsa de Lisboa acompanhou a tendência das principais praças europeias e arrancou esta quinta-feira no vermelho. O índice de referência nacional PSI-20 está assim a desvalorizar 0,62% para 5.562,25 pontos. Das 19 cotadas, nove estão no vermelho, outras nove no verde e uma permanece inalterada.

O índice a ser pressionado sobretudo pela Jerónimo Martins, que está a tombar 5,2% para 18,41 euros por acção. Este movimento em bolsa da dona do Pingo Doce surge um dia depois de a empresa ter anunciado que em 2021 teve lucros de 463 milhões de euros, um aumento de 48,3% face a 2020.

Face a estes resultados, a companhia vai propor aos accionistas a distribuição da totalidade dos lucros, com um dividendo de 0,785 euros por acção. Ainda no retalho, a Sonae está a valorizar 0,31% para 0,98 euros.