Bolsa de Lisboa abre em alta contrariando a tendência europeia

Ainda assim, os analistas do BPI escreveram no diário da bolsa que “a abertura do mercado nacional deverá ser condicionada pela performance dos mercados europeus”.

Em Lisboa, os títulos da Pharol (2,94%), das papeleiras Navigator (2,68%), Semapa (1,95%) e Altri (0,91%) e do BCP (1,71%) lideram os ganhos e impulsionam os ganhos da bolsa.

“A acentuada alteração que o sentimento dos investidores globais sofreu na última semana favoreceu as acções das empresas nacionais mais expostas às economias externa”, lê-se no diário da bolsa do BPI relativamente às papeleiras.

Além destas empresa cotadas, também a Galp Energia está em alta, valorizando 0,69%, para 13,79 euros, contrariando o preço da matéria-prima que cai nos mercados internacionais. Em Londres, o Brent, que é referência para Portugal, afunda 1,70%, para 61,23 dólares, enquanto o WTI, em Nova Iorque, tomba 1,93%, para 52,24 dólares.

Esta queda ocorre depois do Instituto Americano do Petróleo ter revelado um aumento significativo nos inventários semanais. “Hoje será a vez do Departamento de Energia nos EUA de apresentar os seus dados, os analistas a estimar um aumento em 80.000 barris de petróleo na semana terminada a 7 de junho, enquanto que os barris de gasolina deverão diminuir em 380.000”, apontam os analistas do BPI.