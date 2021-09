Bolsa de Lisboa abre a subir 0,80%

A Bolsa de Lisboa abriu hoje em terreno positivo, com o principal índice, o PSI20, subir 0,80% para os 5.313,57 pontos.

Nesta terça-feira a Bolsa de Lisboa encerrou em alta, com o índice PSI20 a somar 1,11% para 5.271,16 pontos e a EDP Renováveis a liderar as subidas com um ganho de 3,84%.

Das 19 cotadas que desde segunda-feira integram o PSI20, mais uma do que até agora, 16 subiram, duas desceram e uma ficou inalterada.

No resto da Europa, as bolsas recuperaram após as perdas acentuadas do dia anterior. Paris subiu 1,50%, Frankfurt