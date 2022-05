Bolsa de Lisboa abre a subir 0,35%

A Bolsa de Lisboa abriu hoje em terreno positivo, com o índice PSI (Portugal Stock Index) a subir 0,35%, para os 5.904,26 pontos.

Na terça-feira, 03, a Bolsa de Lisboa fechou no ‘verde’, com o índice PSI a avançar 0,33% para 5.883,42 pontos e com o BCP a liderar as subidas.

Das 15 cotadas que integram este índice, nove subiram e seis desceram. O BCP subiu 2,48% para 0,15 euros e, nas descidas, os CTT baixaram 1,73% para 4,27 euros.

No resto da Europa, Madrid avançou 1,83%, Milão 1,61%, Paris 0,79%, Frankfurt 0,72% e Londres 0,22%.