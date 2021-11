A Bolsa de Lisboa abriu hoje em terreno positivo, com o principal índice, o PSI20, a subir 0,30%, para os 5 514,06 pontos.

Na terça-feira, a Bolsa de Lisboa encerrou no 'vermelho' com o índice PSI20 a perder 0,40%, para 5 497,53 pontos, e com a Altri e a EDP Renováveis no topo das descidas.

Das 19 cotadas que integram o índice PSI20, 12 baixaram, seis subiram e uma ficou inalterada.