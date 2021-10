Bolsa de Lisboa abre a subir 0,09%, enquanto Bolsa Tóquio ascende 0,71%

A Bolsa de Lisboa abriu hoje em terreno positivo, com o principal índice, o PSI20, a subir 0,09% para os 5 624,24 pontos.

Na segunda-feira, a Bolsa de Lisboa encerrou em baixa, com o índice PSI20 a perder 0,70% para 5.619,21 pontos, em linha com as descidas registadas nas principais praças europeias.

Das 19 cotadas que integram actualmente o índice PSI20, 11 desceram, cinco subiram e três ficaram inalteradas.

No resto da Europa, Milão caiu 0,83%, Paris 0,81%, Frankfurt 0,72%, Madrid 0,68% e Londres 0,42%.

Já a bolsa de Tóquio abriu (hoje) em alta, com o principal índice, o Nikkei, a ganhar 0,71%, para 29 230,24 pontos.

No início da sessão, o segundo indicador, o Topix, subiu 0,37%, para 2 026,70 pontos.

O índice Nikkei reflete a média não ponderada dos 225 principais valores da bolsa de Tóquio, enquanto o indicador Topix agrupa os valores das 1 600 maiores empresas cotadas.