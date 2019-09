Na terça-feira, o PSI20, principal índice bolsista de Lisboa, encerrou a sessão a perder 0,30% para 5.056,37 pontos, depois de cinco sessões consecutivas de ganhos e com o BCP a perder quase 4%.

A ação do BCP, que liderou as perdas na sessão, desvalorizou-se em 3,97% para 0,21 euros. Do lado das subidas, a Jerónimo Martins avançou 2,55% para 16,11 euros.