Bolsa de Lisboa abre a cair 0,08%

A bolsa de Lisboa abriu (quarta-feira) no vermelho, com o principal índice (PSI20) a descer 0,08% para 5.385,88 pontos, depois de ter fechado a última sessão a cair.

Na terça-feira, o PSI20 fechou a descer 0,22% para 5.389,93 pontos, pressionado pelas quedas de 11 das 18 cotadas e alinhado com o comportamento da restante Europa.

A Pharol liderou as descidas, com uma queda de 2,30%, para 0,093 euros, seguida da Altri, que desceu 1,70%, para 5,5 euros.

Do lado das maiores subidas ficaram as empresas de energia, como a EDP Renováveis, cuja cotação subiu 1,51% (22,80 euros), a Galp, com um aumento de 1,31% (8,22 euros), e a REN, que cresceu 1,19% (2,54 euros).