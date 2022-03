Bolsa de Hong Kong cai mais de 3% na abertura

A bolsa de Hong Kong caiu mais de 3% no início da sessão de hoje, prejudicada por uma forte queda nas acções do sector de tecnologia, devido ao confinamento em Shenzhen, o centro tecnológico da China.

O principal índice da bolsa de valores de Hong Kong, o Hang Seng, perdeu na abertura 3,07%, para 18 931,18 pontos.

Na China, a bolsa de Xangai abriu a cair 0,97%, para 3 192,36, e a de Shenzhen, a segunda maior bolsa do país, perdeu 0,87%, para 2 091,09 pontos.

Na segunda-feira, a bolsa de Hong Kong tinha caído quase 5%, com o índice de acções de empresas tecnológicas a perder cerca de 11%, um dia depois do anúncio do confinamento dos 17 milhões de habitantes de Shenzhen, adjacente a Hong Kong, devido ao aumento de casos de covid-19.

Estas medidas que levaram à suspensão das operações em muitas fábricas em Shenzhen, incluindo as da gigante taiwanesa Foxconn, principal fornecedora da marca de telemóveis Apple.

As autoridades ordenaram aos habitantes da cidade, que abriga também as gigantes tecnológicas Huawei e Tencent, que permaneçam em casa.