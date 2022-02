Bolsa de Dívida e Valores de Angola transacciona 7,4 mil milhões USD em seis anos

As transacções registadas nos mercados geridos pela Bolsa de Dívida e Valores de Angola, BODIVA, rondaram os 4,72 biliões Kz (equivalentes a 7,4 mil milhões USD) nos últimos seis anos, segundo cálculos do Mercado com base no Dashboard da instituição.

No período em análise, as trocas em bolsa quase triplicaram (167%) ao passarem de 366 mil milhões Kz no ano de abertura (2016) para 976,8 mil milhões Kz em 2021. Durante o intervalo em observação, as negociações apresentaram uma tendência evolutiva, tendo atingido o máximo histórico de 1 bilião Kz em 2020, em plena pandemia da Covid-19.

Na visão do director do Gabinete de Estudos e Estratégia da CMC, Johny Soki, 2020 foi um ano atípico para os mercados financeiros, face à covid-19. O principal impacto foi a restrição da população e consequentemente redução da força produtiva das empresas.

“O reflexo disto foi uma percepção de perda de valor destas por parte dos investidores, este receio e instabilidades que se verificou nos mercados financeiros (diferentes bolsas) motivou os investidores a migrarem ou procurarem activos mais seguros. Neste quesito, os títulos de dívida pública afiguram-se os instrumentos mais estáveis”.

Adicionalmente, verificou-se também, no âmbito de suporte à economia, minimizando os impactos da covid-19, a compra de títulos de tesouro por parte do BNA às empresas num valor acima de 100 mil milhões Kz, no sentido de ceder liquidez a estas e construir para o montante verificado nas negociações em 2020, reiterou.

Em 2021, registou-se a primeira oscilação negativa de 17% na bolsa. Na base desse resultado esteve a descontinuidade das emissões de obrigações indexadas ao dólar (OT-TX), a relação inversa e apreciação cambial rentabilidade das OT-TX estiveram na base da redução do volume das negociações, em 2021, de acordo com dados apresentados pela Comissão de Mercados de Capitais.

Segundo o director do Gabinete de Estudos e Estratégia da CMC, apesar de não existir um mercado de acções activo, se entende que alguma liquidez que esteva em outros sectores os investidores procuraram os instrumentos de dívida pública (OT-TX e OT-NR).

Neste sentido, em função da descontinuidade da emissão destes títulos e pelo facto de que os em circulação já vão atingindo a maturidade, é normal se verificar reduções nas negociações desta tipologia de obrigações e a consequência disto é a migração para as OT-NR.

Não obstante a isso, a própria estabilidade que se vai observando no kwanza (apreciação face ao USD na ordem dos 13% em 2021) vem transmitir sentimento de confiança de longo prazo por parte dos investidores.

O kwanza estável transmite segurança aos investimentos de longo prazo, esta combinação juntamente com a redução da disponibilidade das OT-TX no mercado coincidem com o aumento que se tem verificado nas negociações de OT-NR, em Dezembro de 2021 tiveram um peso de mais de 77% no total das negociações, acrescentou Johny Soki.

À semelhança do registado no volume, o número de negócios caiu 5% no último ano, mas em termos globais, entre 2016 e 2021 houve um crescimento 156%.

No que se refere ao montante negociado no mercado segmentado, nos últimos 5 anos tem se demonstrado maior tendência dos investidores em efectuarem os negócios em ambiente multilateral.

Segundo o relatório das negociações da BODIVA, em 2021 verificou-se que cerca 92% foi realizado no Mercado de Bolsa de Títulos do Tesouro (MBTT) que correspondem em valor a 895 mil milhões Kz e 8% no Mercado de Registo de Operações sobre Valores Mobiliários (MROV) que correspondem cerca de 81 mil milhões Kz.

Relativamente ao montante negociado por ano de maturidade, existe maior preferência em títulos com maturidade de curto prazo (3 anos). Com os títulos que vencem esse ano a representarem um montante de 334 mil milhões Kz com um total de 2248 negócios realizados, seguido pelos títulos que vencem em 2024 com um montante de 246 mil milhões Kz.

Tipologia de valores mobiliários

Em relação ao montante negociado por tipologia as OT-TX tiveram uma variação de 53, 09% negativos, ao registar negociações na ordem dos 357,64 mil milhões de kz, em 2021 contra os 762, 46 mil milhões Kz do período homólogo.

Já as OT-NR transaccionaram um total de 612, 27 mil milhões kz representando um crescimento de 45% face a 2020.

Além das OT-TX, movimentaram o mercado das negociações na BODIVA os títulos de Bilhetes de Tesouro (BT) movimentaram valores na ordem dos 2,50 mil milhões de kz, as Obrigações de Tesouro Não-Reajustáveis (OT-NR), com 612,27 mil milhões kz, as Obrigações de Tesouro OT-BT, com 4,08 mil milhões kz.

Dados apresentados no X Encontro de Quadros dos Mercados de Capitais, dão conta que em 2019 os volumes movimentados foram ainda mais baixos que 2020. 874,13 mil milhões de Kz.

BFA o número 1 dos negócios na BODIVA

Desde 2016 que o Banco Fomento de Angola (BFA) se mantém na liderança nos negócios realizado na BODIVA na perspectiva de compra e venda.

Naquele ano encontravam-se registado na BODIVA nove instituições financeiras bancárias, número que tem crescido anualmente e até finais de 2021 estavam registadas 23 instituições financeiras, dos quais duas correctoras e 21 bancos.

No ranking das negociações por intermediário, na perspectiva de compra e de venda, o banco BFA lidera o quadro, com 32,81% e 35,99%, respectivamente. Seguido pelo Banco Angolano Investimento (BAI) com 22, 66% de compras e 23, 77% das vendas, o Standard Bank Angola (SBA) com 14,43%, nas compras e nas vendas.

De acordo com uma nota da Comissão do Mercado de Capitais (CMC), as negociações foram feitas em tornos de sectores como petróleo (7,33%), particulares (16,30%), comércio (7,30%), seguros (2,99%), segurança social (2,69), fundos de investimentos (9,53%), fundo e pensões (2,26%), banca (35,57%) e outros (16,03%).

Com base nos cálculos do Mercado, as instituições financeiras transaccionaram em 2021 um total de 1,45 biliões Kz, uma variação negativa de 15%, face ao período homólogo. 2016 foi o período em que se registou menor valor transaccionado, foram pelo menos 58 milhões Kz.

No global, o BFA assume a liderança do mercado com um montante negociado de 425,32 mil milhões Kz, uma quota de 29,16%.

O BAI situa-se na segunda posição com um montante negociado de 294,80 mil milhões Kz que corresponde a uma quota de 20,21%. O Standard Bank situa-se na última posição com uma quota de 10,23% com um montante negociado de 149,21 mil milhões Kz.

Contas e Liquidação

Durante o ano de 2021 a Central de Valores Mobiliários (CEVAMA) registou a abertura de 10 027 contas individualizadas, o que representa um aumento de 36% face ao período homólogo.

Até 31 de Dezembro de 2021, a CEVAMA contava no global com 25 025 contas activas, o que engloba contas de carteira própria dos membros, contas de regularização e de registo individualizado dos mais variados investidores.

Neste período foram liquidados um montante financeiro de 2,16 mil milhões Kz, (referentes a negocios interbancários) uma variação negativa de 39%, face ao período homólogo, onde foram liquidados 3,57 biliões kz.