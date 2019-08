Bolsa angolana de acções terá pelo menos nove cotadas

São nove as empresas que o Governo quer privatizar até 2022 através de oferta pública inicial (OPI), ou seja, através da dispersão do seu capital na bolsa de acções.

De acordo com o programa de privatizações para o período 2019-2022 (PROPRIV) – que prevê a alienação de um total de 195 empresas, ou participações (directas ou indrectas) em empresas – as companhias que serão cotadas pertecem aos sectores financeiro, petróleos, diamantes e telecom.

Na lista de futuras cotadas estão o BCI (processo inicia-se em 2020), ENSA (2019), Bodiva (2021), Sonangol EP (2022), Sonangalp (2021), Endiama (2022), TV Cabo Angola (2020), Sonamet Industrial (2021) e Sonangol Cabo Verde (2020).

Numa OPI, o Estado coloca em bolsa um determinado conjunto de acções de uma empresa, podendo dividi-lo em lotes disponíveis para colaboradores das empresas, investidores institucionais e investidores particulares.

Estas operações são geralmente realizadas com o apoio de bancos, que recebem as ordens de compra durante um determinado período, findo o qual é feito um rateamento, ou seja, cada investidor ficará com um conjunto de acções proporcional ao seu pedido e tendo em conta a oferta total disponível.

O preço final é igualmente fixado nesta fase.