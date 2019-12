Boeing reconhece que 737 MAX não voará antes de 2020

O chefe da Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA), Steve Dickson, se reuniu nesta quinta com o diretor-executivo da Boeing, Denis Muilenburg, para reavaliar o retorno aos céus do 737 MAX, segundo um comunicado do órgão regulador.

A FAA deixou claro que deseja uma revisão rigorosa desse modelo, cujo uso foi proibido há nove meses, como resultado dos acidentes ocorridos em Outubro de 2018 e Março de 2019.

A Boeing divulgou anteriormente que esperava obter a aprovação para um retorno do 737 MAX antes de 2020.