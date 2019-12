BODIVA quer lançar mercado de REPO’s e bolsa de acções pode funcionar em 2021

Em entrevista a publicar na próxima edição da revista Rumo, do grupo Media Rumo, que detém igualmente o jornal Mercado, o gestor, que transitou da administração da Comissão do Mercado de Capitais (CMC) para a liderança da bolsa em Novembro, adianta que o mercado de REPO’s “vai permitir, de uma forma simples, eficiente e transparente, o intercâmbio de liquidez entre os seus participantes, colateralizado com valores mobiliários”.

Num REPO, uma das partes acorda em emprestar dinheiro a outra, tomando como garantia, geralmente títulos de dívida pública de curto prazo, sendo que o vendedor se compromete, num período determinado, a recomprar os títulos, pagando uma taxa.

Regra geral, estes acordos são de muito curta duração, frequentemente, um dia, sendo importantes instrumentos de liquidez. Nos EUA, por exemplo, o mercado de REPO’s movimenta valores na ordem dos três milhões USD por dia, com taxas alinhadas às da reserva federal (Fed Fund).

O lançamento deste mercado está previsto no Plano de Acção da BODIVA para os próximos dois anos, que está a ser ultimado, explica Ottoniel dos Santos.

O “foco essencial” do Plano é a “atracção e preparação de empresas e investidores - residentes e não residentes - para a bolsa”, numa altura em que se prepara o lançamento das privatizações.

“Pretendemos, conjuntamente com os nossos membros - bancos comerciais e sociedades correctoras -, assegurar a activação mercado accionista e o aprofundamento do mercado de dívida pública, com destaque para a operacionalização da figura de Operador Preferencial de Títulos do Tesouro, previsto no Decreto

Executivo n.º 320/19, de 9 de Outubro”, afirma.

O reforço do mercado de dívida privada e o aumento do número de contas na Central de Valores Mobiliários (CEVAMA) são outras prioridades do Plano de Acção, que aposta igualmente em “promover a admissão à negociação das unidades de participação dos Organismos de Investimento Colectivo, por ser aquele segmento que apresenta maior potencial de democratização do mercado de valores mobiliários”.

Saiba mais na edição nº 236 do Jornal Mercado, já nas bancas.