BODIVA: Negociações fixam nos 3 mil milhões nesta segunda-feira

O Mercado de Bolsa Títulos de Tesouro, MBTT, transaccionou 3,35 mil milhões kz em Obrigações do Tesouro, segundo relatório da BODIVA.

No fecho das negociações, as OT-BT91 representam um total negociado de 3,34 mil milhões Kz.

No que diz respeito as negociações em double conted entre os membros licenciados foram comercializados 6,40 mil milhões kz decorrente de 23 negócios.

O Banco Investimento Angola (BAI) deteve a maior quota do mercado 50%, seguido pelo Banco Comercio Su l(BCS) com 42%.

Banco Comercio Sul (BCS) lidera as compras interbancárias tendo desembolsado 2,7 mil milhões kz, ao passo que as vendas o destaque vai para o BAI que transaccionou 3,31 mil milhões kz.

A Bolsa de Valores e Dívida de Angola procedeu a anulação do negócio número 489002 com o código de negociação OQ16O22A com quantidade 30 mil a preço de 100,92.