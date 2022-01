BODIVA: Negociações fixadas abaixo de mil milhões Kz

No primeiro dia de negociações do ano o Mercado de Títulos do Tesouro, MBTT, transaccionou 9,1 milhões kz em Obrigações do Tesouro.

No que diz respeito ao desempenho dos membros em negociação, sete instituições financeiras movimentaram um total 1,27 mil milhões kz decorrentes de treze negócios.

O Banco Fomento Angola (BFA) líder nas transacções, movimentou cerca de 561 milhões Kz. Relativamente as compras interbancárias o destaque recaí ao agente de negociação Banco SOL desembolsou 254 milhões Kz, já as vendas interbancárias o destaque pertence ao Banco BIC com 284 milhões kz.