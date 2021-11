BODIVA: Negociações fecham em alta

As negociações no Mercado de Bolsa de Títulos do Tesouro,MBTT, transaccionou 3,75 mil milhões kz no fecho das negociações na sexta-feira segundo relatório da BODIVA.

As negociações cresceram 62% face ao dia anterior onde foram transaccionados 1,44 mil milhões Kz.

Das nove instituições financeiras que participaram, o Banco BIC liderou em volume com 3,38 mil milhões Kz.

Relativamente ao desempenho dos membros em negociação o Banco BIC detém a maior quota de mercado com 47% seguido pelo BCA e BFA com 28% e 9% respectivamente.

No global as instituições financeiras bancárias transaccionaram 7, 19 mil milhões Kz.