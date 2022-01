BODIVA: Negociações fecham em 2,51 mil milhões Kz nesta quarta-feira

O Mercado de Bolsa de Títulos do Tesouro, MBTT, transaccionou nesta quarta-feira 2,51 mil milhões kz em Obrigações do Tesouro, segundo o relatório da BODIVA.

No que diz respeito as negociações em double conted (operações de compra e vendas) entre os membros licenciados foram comercializados 2,85 mil milhões kz, decorrentes de 21 negócios.

Dos membros licenciados, apenas seis instituições financeiras agitaram as transacções, sendo que o Banco Fomento Angola (BFA) deteve a maior quota do mercado 47%, seguido pelo Banco Angolano Investimento (BAI) e Banco Poupança e Crédito (BPC) com 13% e 12% respectivamente.