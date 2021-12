BODIVA: Negociações caem nesta quinta-feira

No quarto dia de negociações, o Mercado de Bolsa de Títulos do Tesouro transaccionou 276,7 milhões Kz, segundo o relatório da BODIVA.

A OB-BT91 foi a única obrigação de tesouro comercializada.

As instituições financeiras licenciadas tiveram o mesmo percurso com um montante transaccionado de 448,6 milhões Kz resultante de 17 negócios.

O Banco Fomento Angola (BFA) e o Banco Millennium Atlântico lideram as negociações em double counted com 213,5 milhões Kz e 115,23 milhões Kz respectivamente.

Das instituições licenciadas, apenas seis participaram nas negociações.

Pela segunda vez nesta semana registou-se o leilão competitivo de Titulos de Tesouro do Estado Angolano. Os BT182 dias e BT354 dias com maturidade de seis meses e um ano respectivamente movimentaram seis mil milhões kz em montante ofertado e 3,4 mil milhões kz em montante ofertado.

As Obrigações do Tesouro em Moeda Estrangeira (OTME), com maturidade de dois a cinco anos movimentaram quatro milhões USD em montante ofertado e 2,1 milhões USD em montante colocado.