Bodiva lança revista para acompanhar desempenho do mercado de capitais no País

A Bolsa de Dívida e Valores de Angola (Bodiva) realiza na próxima sexta-feira em Luanda uma conferência com o objectivo de apresentar o “Relatório Anual dos Mercados Bodiva”. Durante o evento será lançada a primeira edição do Magazine da instituição que pretende analisar o desempenho dos mercados e apontar tendências.

A informação foi confirmada hoje pelo Presidente da Comissão Executiva (PCE) da Bodiva, Ottoniel Santos, durante a conferência de imprensa realizada na sede da instituição.

O gestor faz saber que a comissão executiva no seguimento da aprovação do “Plano de Acção para 2020/2021”, definiu três principais domínios sendo estes os mercados regulamentados, as tecnologias de informação e organização interna. Neste âmbito, considera fundamental a promoção do mercado de valores mobiliários sob gestão da Bodiva.

Ottoniel Santos defende ser adequado a criação de uma revista que compilasse as informações disponíveis sobre a performance não só do mercado mas também dos operadores e intervenientes e tornar do conhecimento publico.

“Para alem deste objectivo mais genérico, a revista tem como propósito permitir ao publico conhecer o esforço feito pelos membros Bodiva e suas salas de mercado na negociação dos valores mobiliários custodiados na Bodiva. Vai permitir acompanhar a evolução destes instrumentos ao longo de um período” aclara acrescendo que a primeira edição faz o resumo da actividade desenvolvida em 2019.

De acordo com o PCE o evento do dia 5 tem também como objectivo a assinatura de acordos e contratos entre a Bodiva e entidades com as quais tem vindo a se relacionar bem como a atribuição de prémios de performance denominado “Tchiluanda” aos membros Bodiva.

“O evento vai congregar os principais intervenientes do mercado de valores mobiliários para discutir os desafios e os caminhos a trilhar para tornar o MVM numa realidade efectiva” realça.