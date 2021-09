BODIVA e Euronext realizam preparação das empresas ao Mercado de Capitais

A Bolsa de Dívida e Valores de Angola (BODIVA) em parceria com Euronext realiza na próxima segunda-feira (13) de Setembro, a 2ª edição da formação “Readiness to Capital Markets” (Preparação para o Mercado de Capitais), que visa capacitar as empresas nacionais com ferramentas que as auxiliarão no processo de abertura do seu capital em bolsa por via do Mercado de Valores Mobiliários.

Segundo a nota divulgada no site da BODIVA, a formação que ocorrerá por via da filial formativa da Euronext, Academia da Borsa Italiana, será ministrada por especialistas do Mercado do Capitais a nível internacional e regional, proporcionado a todos os participantes informação referente a detalhes operacionais e estratégicos que as empresas devem observar.

A formação conta com um público-alvo, que congregará executivos e gestores sénior das empresas nacionais de referência dos sectores da banca, seguros, construção e logística.

Dividida em três módulos a primeira sessão decorrerá de 13 a 20 de Setembro de 2021, e aprofundará questões relacionadas a elaboração de uma estratégia de negociação, inovação, governação e sustentabilidade de negocio, enquanto, as posteriores que se realizarão em Outubro e Novembro de 2021, abordarão o processo de opções de angariação de fundos e o plano de negócios e equity story.