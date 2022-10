BODIVA assina memorando com as bolsas de Cabo Verde e Moçambique

A Bolsa de Dívida e Valores de Angola celebrou, esta quinta-feira, em Maputo, um memorando de entendimento com as Bolsas de Cabo Verde e de Moçambique que visa a especialização dos recursos humanos com formações dos colaboradores e partilha de experiências.

De acordo com comunicado que o Mercado teve acesso, o memorando visa também a promoção da internacionalização dos mercados no âmbito das áreas prioritárias da cooperação, bem como a promoção de novos mercados, serviços e instrumentos financeiros.

O acto foi formalizado durante a conferência internacional de Mercado de Capitais organizada pela Bolsa de Moçambique na qual a BODIVA esteve representada pelo presidente da Comissão Executiva, Walter Pacheco, e pelo administrador Executivo, Odair Costa, que assinou o memorando e participou como orador da conferência.

No referido encontro, Odair Costa fez uma apresentação sobre o "Mercado de Capitais em Angola, sua evolução, desafios, soluções e perspectivas".