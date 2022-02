BODIVA anuncia contratação de serviços de consultoria

A Bolsa de Dívida e Valores de Angola, BODIVA, anunciou a abertura de contratação de serviços de consultoria financeira e jurídica para a privatização de 30% do seu capital social.

O objecto da consultoria, abrangerá todos os serviços e demais intervenientes para a estruturação do processo de alienação do capital social da BODIVA através de um Concurso Limitado por Prévia Qualificação (CLPQ), bem como de admissão do capital social à negociação no Mercado de Registo de Operações sobre Valores Mobiliários (MROV) ao abrigo do PROPRIV, lê-se no comunicado.

Estão habilitados a concorrer, empresas singulares ou em consórcios, devidamente especializadas e habilitadas, e que prestem serviços em território nacional e em língua portuguesa.

As propostas devem ser apresentadas até o dia 7 de Março em formato digital e encriptado, por via do endereço tender@bodiva.ao

A BODIVA está a ser privatizada ao abrigo do Programa de Privatizações (Propriv) aprovado pelo decreto presidencial nº 250/19 de 5 de Agosto, conjugado com o Despacho Presidencial nº 31-A/22 de 8 de Fevereiro.

No despacho presidencial é delegada competência à ministra das Finanças, com a faculdade de subdelegar, para a determinação do percentual do capital social a privatizar, verificação da validade e legalidade de todos os actos subsequentes, designadamente a abertura do procedimento, nomeação da Comissão de Negociação e aprovação das peças do procedimento.

“A privatização das participações sociais da BODIVA, S.A. deve ser feita de forma faseada, sendo a primeira fase por via de concurso limitado por prévia qualificação, e a segunda por via de oferta pública inicial em Bolsa de Valores”, determina o despacho presidencial.

A BODIVA faz parte dos 63 activos e participações do Estado a privatizar até final de 2022, numa lista que inclui a seguradora estatal ENSA, o Banco Caixa Angola, a Tv Cabo, a Sonagalp, a Multitel, 25 unidades industriais da Zona Económica Especial (ZEE), a Moagem 10 de Dezembro, o Nosso Super, o Banco Angolano de Investimento, CIF, e 13 activos do Grupo Sonangol.