BNA retira licença do Banco Kwanza Investimento

O Banco Kwanza Investimento (BKI) deixa de exercer actividades no sistema financeiro nacional, por insuficiência de fundos próprios, requisito necessário à continuidade da actividade bancária, anunciou hoje o Banco Nacional de Angola (BNA) em comunicado.

“No âmbito das atribuições enquanto entidade supervisora do sistema financeiro, o Banco Nacional de Angola comunica ao público em geral a sua decisão tomada hoje, em reunião extraordinária do Conselho de Administração, sobre a revogação da licença do Banco Kwanza Investimento, S.A. com sede na rua Comandante Gika, n.º 150, por insuficiência de fundos próprios regulamentares, requisito necessário à continuidade da actividade bancária, nos termos da Lei de Bases das Instituições Financeiras”, lê-se no comunicado divulgado no site oficial do BNA.

O banco central avançou ainda que “dará sequência da decisão, com a solicitação ao Procurador Geral da República, da declaração de falência do Banco Kwanza Investimento, (BKI) junto do Tribunal Provincial de Luanda, conforme disposto no n.º 1 do artigo 135.º da Lei de Bases das Instituições Financeiras”.

Entretanto, informa aos clientes da instituição que, “até ao dia 31 Janeiro de 2021 estarão disponíveis os canais habituais, nomeadamente a agência sede, rede Multicaixa, internet e mobile banking para efeitos de levantamentos e transferências dos respectivos saldos”.

Ao mesmo tempo recomenda a todos os clientes que “mantenham a serenidade e não se precipitem, evitando aglomerações desnecessárias”.

O BKI tem como principal accionista com 80% o suíço-angolano Jean-Claude Bastos de Morais.

Depois de reprovado na Avaliação da Qualidade dos Activos efectuada pelo BNA em Dezembro de 2019, o BKI tinha a obrigação de concretizar a subida dos Fundos Próprios Regulamentares de 7,1 mil milhões para 7,5 mil milhões kz exigidos pelo regulador.

Segundo noticiou o Jornal de Angola em dezembro do ano passado, o BKI convocou uma assembleia-geral extraordinária para o dia 4 de Janeiro deste ano para a sua dissolução que não se chegou a realizar. O banco já tinha convocado uma convocatória semelhante para 31 de Agosto de Setembro de 2020, que também não se realizou.

Devido a não realização da assembleia-geral de Agosto, o regulador impôs publicamente que o BKI teria que cumprir algumas medidas, nomeadamente a obrigação de aceitar quaisquer instruções de transferência dos clientes do banco para outras instituições, incluindo o encerramento de contas, e a de manter os fundos próprios regulamentares dentro dos limites mínimos exigidos, enquanto o processo de liquidação do banco não tiver início.

O BNA deixou claro na altura que o incumprimento destas medidas implicaria a revogação da licença e a liquidação judicial do BKI.

Em 2019 o banco registou perdas líquidas na ordem de 515 milhões kz, segundo a Angop. À semelhança de exercícios anteriores, o ano de 2019 foi caracterizado, pelo presidente do Conselho de administração do Banco Kwanza Invest, Adriano de Carvalho, pela continuação de uma conjuntura económica particularmente difícil, que se prevê acentuar em 2020, devido aos efeitos da COVID-19.