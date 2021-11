BNA retira de circulação notas da série de 2012

As notas de 200, 500, 1000, 2000 e 5000 Kz da série de 2012 deixarão de ser aceites a partir do dia 01 de Janeiro do próximo ano, mas as moedas metálicas da mesma série irão permanecer porque não foram substituídas e continuarão em circulação na economia, devendo ser aceites por todos.

A informação foi divulgada hoje pelo Banco Central no seu site oficial.

“Desde a sua colocação em circulação, as notas da Série 2020 circulam em simultâneo com as notas da Série 2012. Entretanto, nos termos do Aviso n.º 16/20, de 10 de Julho, as notas da Série 2012 são válidas até 31 de Dezembro de 2021, ou seja, a partir de 1 de Janeiro de 2022 essas notas deixarão de ser aceites como meio de pagamento, obedecendo-se o critério de calendarização”, lê-se no comunicado.

De acordo com o BNA, de Janeiro a Junho de 2022, as notas da série 2012 poderão ser depositadas em contas bancárias nos bancos comerciais, de Julho do próximo ano a Dezembro de 2026, as notas da Série 2012 poderão apenas ser trocadas por notas da Série 2020 no banco central (Sede e Delegações).

O Banco Central recomenda que as notas da Série 2012 sejam atempadamente depositadas nos bancos comerciais ou em agentes por estes indicados.