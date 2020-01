BNA realiza conferência sobre capacidade financeira e defesa do consumidor bancário

O Banco Nacional de Angola (BNA) realiza, nesta quinta-feira, dia 23 de Janeiro, um seminário sobre a metodologia e os dados recolhidos relativos à capacidade financeira e à defesa do consumidor bancário, de acordo com uma nota da banco central.

No âmbito do Projecto de Desenvolvimento do Sistema Financeiro 2018-2022, o Conselho Nacional de Estabilidade Financeira (CNEF), em parceria com o BNA e com o Banco Mundial (BM) realizam o inquérito sobre a Capacidade Financeira e a Defesa do Consumidor bancário, para a obtenção de informação detalhada sobre o grau de entendimento da população, no que concerne aos conceitos básicos financeiros, acesso e uso dos produtos e serviços financeiros, visando a identificação de padrões predominantes.

Este seminário será ministrado por especialistas responsáveis pela realização do inquérito, com o intuito de o transmitir aos técnicos das instituições envolvidas.