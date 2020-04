BNA quer implementar sistema de moeda digital

De acordo com o Jornal de Angola o BNA declara-se aberto à propostas que lhe vão permitir escolher o operador tecnológico da entidade que será responsável pela gestão tecnológica do STMI, que terá de ser uma sociedade operadora de sistema de pagamentos sediada em Angola. As empresas interessadas, segundo uma nota divulgada na página oficial do BNA na Internet, têm até o dia 10 de Junho para apresentar as respectivas propostas.

Avança ainda que findo o processo, a empresa seleccionada deverá fornecer uma infra-estrutura centralizada de compensação e de Switch para assegurar a interoperabilidade para as transferências móveis e instantâneas entre os participantes do STMI, designada por “Entidade Integradora”. A Entidade Integradora terá o papel de operador tecnológico, que será responsável pela gestão e operacionalidade da câmara de compensação e da plataforma de interoperabilidade entre os seus participantes.

A tecnologia móvel tem sido usada por várias economias emergentes para o aumento da inclusão financeira, com resultados animadores, sobretudo, ao nível do continente africano. Existindo já uma rede de telecomunicações móveis bastante consolidada no mercado angolano, o Banco Nacional de Angola pretende implementar um Sistema de Transferências Móveis e Instantâneas, que esteja disponível em todo o território angolano e acessível a toda população, vulgarmente conhecido como Mobile Money.

O aumento da inclusão financeira é uma das acções prioritárias do Plano Estratégico do Banco Nacional de Angola (BNA), denominado N’Zimbu. Para atingir o objectivo, o BNA tem vindo a implementar algumas medidas tais como a possibilidade de abertura de contas com condições simplificadadas.