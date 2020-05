BNA mantém taxa de juro básica

Influenciou para a decisão do banco central, o índice de preço do consumidor em Março do corrente ano, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), que apresentou uma variação mensal de 1,85%, acima de 1,72% registada em Fevereiro, levando a inflação acumulada para 5,73% e a homóloga para 19,62%, nível acima do observado em igual período de 2019 que foi de 17,56%.

“A classe de alimentação e bebidas não alcoólicas continua a ser o principal factor de pressão sobre os preços na economia, tendo contribuído com 61,74%”, diz o BNA, referindo-se a informação divulgada pelo INE.

Também pesou para a decisão o stock das reservas internacionais brutas, situando-se em 16,40 mil milhões USD, registada em Março do presente ano, contra 16,39 mil milhões USD em Fevereiro, que corresponde a um grau de cobertura de importações de bens e serviços de 8,34 por mês.

A mesma tendência foi igualmente observada em Abril de 2020, tendo o stock das reservas internacionais brutas ficado em 16,41 mil milhões USD.

O BNA também informou que as reservas internacionais líquidas (RIL) fixaram-se em 10,73 mil milhões USD no final do mês de Março, o que representa um aumento de 38,05 milhões USD, face a Fevereiro. “Em Abril, as RIL situaram-se em 10,92 mil milhões USD.

Ainda no âmbito da reunião do CPM, o banco central decidiu ainda manter a taxa de juro da facilidade permanente de absorção de liquidez, com maturidade overnight em 0%; activar a facilidade permanente de cedência de liquidez overnight, em até 100 mil milhões Kz renovável trimestralmente, de modo não cumulativo, ao longo do exercício económico de 2020.

o BNA, na última reunião do CPM, resolveu incluir as grandes empresas do sector produtivo na linha do desconto de títulos públicas no valor de até 100 mil milhões Kz, inicialmente destinada unicamente a pequenas e médias empresas. Face às decisões tomadas pelo banco central, mantém em 22% e 15% os coeficientes de reservas obrigatórias em moedas nacional e estrangeiras.

Com a manutenção da taxa de juro directora inalterada, o Banco Nacional de Angola, no comunicado, reafirma o compromisso no controlo da inflação, monitorando a base monetária, variável operacional da política monetária, cuja meta em termos de média diária no trimestre está fixada em 2,055 biliões Kz até Junho de 2020.



Assim, o CPM, na reunião realizada a 07 de Maio de 2020, reitera o comprometimento com a manutenção da estabilidade dos preços na economia e para o efeito, continuará a monitorar todos os factores determinantes da inflação, quer do lado da oferta, como da procur