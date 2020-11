BNA mantém juros e coeficientes de reservas

As decisões foram tomadas na reunião do Comité de Política Monetária (CPM) realizada sexta-feira, em Luanda, para analisar o comportamento dos principais indicadores económicos, bem como os impactos das medidas tomadas anteriormente sobre os diferentes sectores da economia.



Na nota divulgada após a reunião, o BNA declarou, também, a manutenção da taxa de juro da Facilidade Permanente de Cedência de Liquidez em 15,5 por cento, a da Facilidade Permanente de Absorção de Liquidez com maturidades overnight e de sete dias em 0,00 e em 7,00 %, assim como a taxa de custódia em 0,1 % sobre o excesso de liquidez dos bancos comerciais.



As decisões foram tomadas com base na evolução económica de Outubro, quando cerca de 61 % das compras de divisas dos bancos comerciais foram adquiridas aos seus clientes, o que é sucedido pela posterior entrada do Tesouro Nacional na plataforma FXGO de intermediação de operações cambiais no mercado primário.