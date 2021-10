BNA lança iniciativa para aplicação de tecnologia às acções de supervisão (SupTech)

O Banco Nacional de Angola lançou hoje, uma iniciativa interna com vista a aplicação de tecnologia às acções de supervisão (SupTech), de formas a garantir o cumprimento dos objectivos de interesse público consolidando o papel de supervisor do sistema bancário do País.

De acordo com a nota publicada no site do BNA, há a necessidade de recolher informações diversas sobre soluções tecnológicas existentes no mercado para que, com base na mesma, possa definir os termos de referência para uma solução de SupTech.

A nota refere ainda que a principal solução utilizada para a recolha da informação financeira de base à supervisão, submetida por instituições bancárias e não bancárias são a SINOC (Sistema Integrado de Operações Cambiais).

Trata-se de uma aplicação para apoiar o registo de operações cambiais entre residentes e não residentes, e que, de acordo com o montante e tipo de operação, permite o processo de autorização pelo BNA, e a CIRC (Central de Informação e Risco de Crédito).

A finalidade deste pedido de informação é a obtenção de informações tendentes a orientar o Banco Nacional de Angola (BNA) na estruturação de um pedido de propostas que resultará na selecção de uma empresa sólida, de reconhecida idoneidade e experiência de implementação de tecnologias de suporte às acções de supervisão (SupTech).