BNA instaurou 343 processos sancionatórios no primeiro semestre

O Banco Nacional de Angola, no âmbito do monitoramento das actividades das instituições financeiras, instaurou 343 processos sancionatórios no período de Janeiro a Junho de 2019, que culminaram com a aplicação de 130 multas no valor de 529,8 milhões Kz, e 15 admoestações.

Aos bancos foram aplicadas 69 multas, correspondentes a 465,6 milhões Kz e 9 advertências.

Boa parte das infracções praticadas pelos bancos comerciais são relativas à matéria cambial, destacando-se a violação de procedimentos e prazos para reporte de operações executadas, inserção indevida de operações no mapa de necessidades, fraccionamento de operações de mercadorias, registo irregular no SINOC das operações sobre invisíveis correntes e violação do limite regulamentar estabelecido para o carregamento de cartões de bandeira internacional.

No que diz respeito à matéria prudencial, destaca-se a violação do prazo para o reporte de operações sobre remessas de valores, violação dos prazos para reporte de Relatório e Contas, balancetes mensais e trimestrais, exercício de actividade sem observância da regulamentação relativa ao Registo Especial.

Quanto à conduta financeira, os bancos cometeram infracções referentes a violação das normas de Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo (BC/FT), violação do prazo para a execução de operações interbancárias em moeda nacional e cobrança indevida de comissões.

No que respeita às infracções praticadas pelas diferentes instituições financeiras não bancárias, foram aplicadas 61 multas, correspondentes a 64,2 milhões Kz e foram emitidos 6 avisos, pela violação dos prazos para a realização dos reportes sobre taxas de câmbio diárias, balancetes mensais e trimestrais, Relatório e Contas anuais, operações de compra e venda de moeda estrangeira, operações de remessas de valores e volume de crédito concedido.

Foram registadas ainda inactividade da instituição por período superior a 6 meses, violação das normas de Governação Corporativa e Sistemas de Controlo Interno e alteração estatutária sem a prévia autorização do BNA.