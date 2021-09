BNA exige aumento das taxas de disponibilidade nos ATMs

O Banco Nacional de Angola, BNA, obriga as instituições financeiras bancárias a injectarem nos ATMs quantias não inferiores a 95% durante as horas normais de atendimento no período que vai de 25 a 5 do mês seguinte, incluindo aos sábados até meio dia.

De acordo com a mesma nota publicada no site do BNA, os bancos são obrigados a alargar o período de abertura das suas agências bancarias de maior movimento até aos sábados, sempre que necessário, em particular, nos períodos de pagamento de salário da função pública.

Os bancos comercias devem ainda publicar nos seus sites da internet e nas referidas agências, de forma bem visível, os balcões e o horário de atendimento que estarão a operacionalizar.

O incumprimento ao disposto na presente Directiva, bem como do dever de proporcionar ao cliente um serviço de qualidade é punível nos termos da Lei n.º 14/21, de 19 de Maio – Lei do Regime Geral das Instituições Financeiras cita o BNA.