BNA exclui 19 bancos do leilão de divisas desta semana

O Banco Nacional de Angola excluiu 19 bancos comerciais de participarem do leilão de divisas desta semana (22 a 26 de Junho) por não apresentarem os relatórios de execução das divisas obtidas no leilão da semana passada (nº 44/2019 de 15 de Julho), ou por apresentarem uma execução abaixo de 50%, de acordo com um documento do Departamento de Controlo Cambial que o Mercado teve acesso.

Estão excluídos do próximo leilão de divisas o Millenium Atlantico, BAI, Caixa Geral Angola, Banco Comercial do Huambo, BCI, Banco de Crédito do Sul, Banco Económico, BFA, BIC, Banco de Investimento Rural, Banco Kwanza Invest, Banco Micro-Finanças, BNI, Banco Prestígio, Banco Valor, Sol, VTB e Banco Yetu.

O BNA justifica a mediada porque o reporte das operações executadas na plataforma SSIF não reflecte o montante total vendido, facto que contraria o disposto no Instrutivo nº 19/2018 de 3 de Dezembro.

Assim, entende que alguns bancos comerciais até poderão ter executado as operações pelas quais adquiriram divisas junto do BNA, mas a falta de reporte na integra contraria o disposto na Directiva nº 1/DCC/2017 de 1 de Fevereiro.

Neste sentido, o Banco Nacional de Angola reitera que a exigibilidade para a condução de operações cambiais não consiste apenas na participação nas sessões de vendas de divisas, mas também na execução e reporte, em conformidade com os normativos em vigor.

Para o leilão desta semana estão apenas habilitados sete bancos, nomeadamente Standard Chartered Bank Angola, Standard Bank Angola, Finibanco, BPC, BDA, Banco Comercial Angolano