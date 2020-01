BNA divulga tabela das taxas de juro oferecidas pela banca comercial

A instituição refere que a medida visa melhorar a prestação de informação ao mercado, promovendo-se a transparência e a manutenção de relações mais equilibradas entre consumidores e prestadores de serviços e produtos financeiros.

O BNA informou igualmente que a previsão de venda de moeda estrangeira em leilão, nos meses de Janeiro e Fevereiro de 2020, será o equivalente a 500 milhões de dólares por mês.

Informou igualmente que na sequência da entrada em vigor do Aviso Nº13/19 a 02 de Janeiro de 2020, que permite a venda de moeda estrangeira pelas empresas do sector de petróleo e gás aos bancos comerciais, o BNA irá organizar duas sessões ordinárias de leilão de preços por semana, às terças e quintas-feiras, com liquidação das operações em D+0.

No final de cada sessão, o BNA divulgará o montante disponibilizado, o número de participantes, as taxas de câmbio máxima e mínima admitidas, bem como a taxa de câmbio média resultante da sessão.