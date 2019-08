BNA disponibilizou aos bancos 4,5 mil milhões USD em divisas nos últimos sete meses

O Banco Nacional de Angola (BNA) revelou que será vendida moeda estrangeira no valor equivalente a 500 milhões USD por via de leilões de preço e de quantidade durante o mês de Agosto de 2019.

O BNA já realizou 79 leilões de divisas ao longo dos primeiros seis meses de 2019, tendo disponibilizado um total de 4,5 mil milhões USD aos bancos comerciais, de acordo com contas Mercado.

Janeiro, Fevereiro e Março foram os meses em que o BNA “leiloou” mais divisas. Em Janeiro foram colocados no mercado primário 942 milhões USD, em Fevereiro o valor subiu para 1.046 milhões USD e em Março acompanhou a mesma tendência, atingindo os 1.153 milhões USD.

Olhando para a evolução da quantidade de divisas colocadas no mercado pelo BNA, o mês de Maio foi a altura em que foram realizados apenas três leilões com um valor efectivado de 85 milhões USD.

Desde que o BNA deu início a 1 de Janeiro de 2018 ao processo de formação da taxa de câmbio, dentro do regime de câmbio flutuante com bandas, com a participação de instituições financeiras bancárias, já realizou 113 leilões e a taxa de câmbio média apurada em cada leilão tem vindo a registar uma subida exponencial de leilão a leilão.