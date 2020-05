BNA desconhece existência da Trocakwanzas

A reacção do banco central, tornada recentemente pública no site oficial, reside no facto de tomar conhecimento da existência de uma empresa denominada Trocakwanzas, através do website:htts://www.trocakwanzas.com.

Na realidade, a Trocakwanzas, vocacionada à prestação de serviços de pagamentos móveis, através de uma plataforma digital de intermediação de transferência para Angola, Barsil, Estados Unidos e Europa, não é representada por nenhuma entidade habilitada a exercer no País, qualquer actividade financeira sujeita à supervisão do BNA.