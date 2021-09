BNA debate flexibilização do mercado cambial e medidas de compliance

O Banco Nacional de Angola (BNA) realiza amanhã, Quinta-feira, através da plataforma Zoom um webinar que reflectirá em torno do novo quadro regulamentar que norteia o mercado cambial, bem como analisar as medidas integradas que visam garantir o cumprimento da legislação aplicável e avaliar o impacto das medidas de compliance e de prevenção à fraude.

De acordo com a nota divulgada pelo regulador no seu site, a presente iniciativa, enquadra-se no âmbito do Ciclo Anual de Conferências do BNA, e visa, igualmente, consciencializar os operadores do sistema financeiro sobre o cumprimento obrigatório de normas cambiais, cuja função tem impacto na aplicação de medidas correctivas e/ou sancionatórias.

Segundo a nota, abordarão o tema especialistas do BNA, do Commerzbank e do Banco de Moçambique, com a moderação de um economista afecto ao Centro de Estudos e Investigação Científica da Universidade Católica de Angola (CEIC-UCAN).