BNA convoca sessão extraordinária da Comissão de Política Monetária

O comunicado adianta ter-se mostrado necessária a adequação das medidas e instrumentos de política monetária e cambial, no âmbito do acompanhamento e avaliação permanente da evolução dos mercados monetário e cambial.

Entretanto, o governador do BNA afirmou recentemente em Londres que mais bancos em actividade em Angola podem ter as licenças de operação revogadas quando no final do mês se prevê sejam divulgados os resultados da avaliação da qualidade dos activos.

Angola dispõe actualmente de 26 instituições bancárias em funcionamento, segundo dados divulgados pelo banco central, que em Janeiro cancelou as licenças dos bancos Mais e Postal e um mês mais tarde decretou a falência do Banco Angolano de Negócios e Comércio (BANC) devido à incapacidade dos accionistas em mobilizarem o capital necessário para cumprir os requisitos mínimos legais.

“Estamos a trabalhar para melhorar a capacidade do nosso sector financeiro e, se algumas instituições tiverem de desaparecer, estamos prontos para isso”, declarou o governador à Reuters, reafirmando que o banco central pode ter de encerrar mais instituições de crédito.