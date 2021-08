BNA coloca em consulta pública proposta de política de superintendência

O Banco Nacional de Angola (BNA) colocou, esta terça-feira, 10, em consulta pública a Proposta de Política de Superintendência do Sistema de Pagamentos de Angola (SPA), acto que se estende até 31 de Agosto do corrente mês.

Segundo um comunicado do regulador, a medida visa promover a segurança e a eficiência das infra-estruturas do mercado financeiro e a segurança dos instrumentos de pagamentos.

De lembrar que a Política de Superintendência da SPA, alinhada às práticas internacionalmente reconhecidas, especialmente as orientações do Comité de Pagamentos e Infra-estruturas do Mercado (CPMI) e da Organização Internacional de Reguladores de Valores Mobiliários (IOSCO), estabelece um conjunto de políticas e procedimentos para monitorar os sistemas e instrumentos existentes e planeados.

Inclui também as infra-estruturas do mercado financeiro e Prestadores de serviços de pagamento (PSP), de modo a avaliá-los em relação a esses objectivos e, quando necessário, induzir mudanças estruturais fiáveis e sustentáveis.